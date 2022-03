Inter in nazionale: dopo il flop dell’Italia oggi amichevoli e Sud America

Il venerdì di sosta per le nazionali è quello del drammatico day after dell’eliminazione dell’Italia dai Mondiali. Per quanto riguarda l’Inter oggi amichevoli più Correa nelle qualificazioni sudamericane, che stanotte hanno visto sconfitto il Cile di Sanchez e Vidal (vedi articolo) e vittorioso l’Uruguay di Vecino (vedi articolo). Qui tutti gli impegni aggiornati, alle 18 c’è anche Camerun-Algeria dei play-off africani con Onana.



INTER IN NAZIONALE – I GIOCATORI IMPEGNATI VENERDÌ 25 MARZO 2022

JOAQUIN CORREA – Argentina-Venezuela (Qualificazioni Mondiali 2022 – 17ª giornata CONMEBOL) ore 24.30 a Buenos Aires, Argentina.

EDIN DZEKO – Bosnia-Georgia (amichevole) ore 20.45 a Zenica, Bosnia.

MILAN SKRINIAR – Norvegia-Slovacchia (amichevole) ore 18 a Oslo, Norvegia.