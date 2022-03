Italia fuori dai Mondiali! disastroso 0-1 contro la Macedonia del Nord

L’Italia non va ai Mondiali come successo già quattro anni fa. KO contro la Macedonia del Nord per un gol nel finale dell’ex Palermo Trajkovski. Disastro!

FUORI − Bastoni e Barella seguono Calhanoglu. Come la Turchia anche l’Italia non va ai Mondiali per la seconda volta consecutiva. Azzurri sterili e non svolta bene nella finitura. Nel primo tempo, pericoloso Berardi in due occasioni. In una non mette dentro un regalo del portiere avversario a porta spalancata. Malissimo Immobile, mai pericoloso. Sottotono anche Insigne e l’interista Barella. Si salva Bastoni. Nella ripresa, ancora Berardi a rendersi pericoloso grazie al supporto di Verratti ma nessun pericoloso evidente. Nel finale, al primo tiro in porta segna Trajkovski che manda l’Italia all’inferno.