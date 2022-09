Italia-Inghilterra, Mancini pensa alla difesa a tre: uno dell’Inter favorito!

Marco Nosotti, giornalista Sky che segue gli azzurri di Mancini, era oggi ospite a Tutti Convocati. L’inviato ha parlato delle idee del CT Roberto Mancini in vista di Italia-Inghilterra. Occhi sulla difesa con un giocatore dell’Inter possibile titolare

BRACCETTO – Venerdì 23 torna l’Italia, in Nations League. Gli Azzurri affronteranno l’Inghilterra. Nei convocati del CT sono ben quattro dell’Inter: Alessandro Bastoni, Federico Dimarco, Niccolò Barella e Francesco Acerbi. Proprio a riguardo dell’ex Lazio ha parlato Nosotti: «Roberto Mancini sta pensando a una difesa a 3. Molto probabile che se verrà utilizzato questo modulo, Francesco Acerbi possa iniziare dal primo minuto come braccetto di sinistra». Così l’inviato a Coverciano in vista delle ultime su Italia-Inghilterra.