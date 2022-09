Asllani: «Inter super squadra, normale che non giochi! Imparo da Brozovic»

Asllani non è apparso infastidito dal poco minutaggio concessogli in queste prime partite da Inzaghi all’Inter. Il centrocampista impara da Brozovic e vuole solo crescere

NO PRESSIONI − Dal ritiro della Nazionale albanese, Kristjan Asllani ha risposto ad alcune domande sull’Inter: «È normale che io non abbia giocato tanto, ho 20 anni e sono arrivato in una squadra molto forte, ma devo avere pazienza, ho davanti a me un grandissimo giocatore come Marcelo Brozovic. Sto imparando molto da lui. Situazione Inter? Quando sono in Nazionale gioco in Nazionale, quando torno non so cosa succederà. Mi alleno bene, sono un professionista, quando ne avrò l’occasione darò il massimo. Non so come sia cambiata la mia vita dopo l’arrivo a Milano, passando da una piccola come l’Empoli all’Inter, che è una super squadra. So che c’è più pressione, ma per me non è un problema, ci sono abituato».