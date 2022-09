Galderisi: «Inter, scelte di Inzaghi strane che non fanno bene al gruppo!»

Le parole di Giuseppe Galderisi, ospite a Tutti convocati, sulle frequenze di Radio 24. L’ex Juventus e Milan è intervenuto nella trasmissione con Pierluigi Pardo e Carlo Genta. Il confronto è andato a toccare la situazione di Simone Inzaghi sulla panchina nerazzurra.

BRUTTO SEGNALE − Giuseppe Galderisi si è espresso così su Inzaghi: «Se tolgo qualcuno dopo 30 minuti vuol dire che ho sbagliato la formazione. Queste scelte sono strane e non aiutano il singolo giocatore a viverla come dovrebbe. È un brutto segnale per loro. Alessandro Bastoni e Henrikh Mkhitaryan potevano uscire al 45′, è un brutto segnale per il gruppo. Così facendo rischi di raffreddare l’intensità e l’accanimento della squadra». Le scelte di Inzaghi per l’ex attaccante hanno delle conseguenze gravi sul gruppo.