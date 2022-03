Italia, il programma di oggi a Coverciano. Un solo assente in ritiro – SM

L’Inter ha chiuso due mesi infernali tra febbraio e marzo. La corsa scudetto non è di certo chiusa ma dopo la sosta i nerazzurri dovranno assolutamente vincere contro la Juventus. Intanto è cominciato il ritiro dell’Italia a Coverciano.

PROGRAMMA – L’Inter attende queste due settimane per ricaricare le pile e poi affrontare la Juventus. I nerazzurri vogliono in qualsiasi modo rimanere agganciati al treno scudetto e per farlo servirà vincerle tutte. Intanto però è tempo di Nazionale e tempo di Italia dove Alessandro Bastoni e Nicolò Barella vorranno essere protagonisti. Il programma di oggi a Coverciano, come scrive Sportmediaset, prevede prima la conferenza del ct Mancini e poi il primo allenamento alle 16:30. Unico assente finora Emerson Palmieri che disputava il match in Ligue 1 ieri sera e dunque sta arrivando solo ora in ritiro. La conferenza sarà importante per capire se, vista l’emergenza in difesa, Mancini punterà su Bastoni.

Fonte: Sportmediaset