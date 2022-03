Juventus-Inter, c’è data e orario! Oggi attesa ufficialità – SM

L’Inter prende questa sosta per le nazionali come il pane e se la tiene stretta. Simone Inzaghi deve infatti resettare, ricaricare le pile dei suoi e ripartire. Al rientro ci sarà il big match contro la Juventus all’Allianz Stadium. La partita ora ha anche una data.

UFFICIALITA’ – L’Inter vuole quanto prima dimenticare il mese di marzo che ha fatto seguito a quello disastroso di febbraio. Per farlo i nerazzurri vogliono sfruttare a pieno questa sosta nazionali e poi affrontare e vincere contro la Juventus all’Allianz Stadium. Juventus-Inter, ora, ha ufficialmente una data. Come scrive Sportmediaset infatti il match si giocherà domenica 3 aprile alle 20:45 con l’ufficialità che è attesa per oggi. Dunque c’è tempo per far tornare i nazionali e preparare al meglio la partita.

Fonte: Sportmediaset