Inter, Inzaghi sotto processo? Macché. La società è di tutt’altro avviso

Il momento in casa Inter non è sicuramente dei migliori, tant’è che nelle ultime ore è stato messo sotto accusa il tecnico Simone Inzaghi. La linea della società però è completamente all’opposto

FIDUCIA − Nelle ultime sette partite di campionato, l’Inter ha raccolto solamente sette punti. Bottino molto striminzito per una squadra, fino a poche settimane fa, prima in classifica e con un certo distacco dalle rivali Milan e Napoli. Adesso, tutto è cambiato. I nerazzurri sono momentaneamente terzi in graduatoria, a -6 dai cugini e a -3 dai partenopei. Dopo la sosta, ci sarà il big match tra Juventus e Inter (clicca QUI per data e orario). Decisivo vista la minima distanza in classifica tra le due squadre (solamente un punto). Le ultime prestazioni negative hanno messo nel mirino della critica mister Simone Inzaghi. Al tecnico ex Lazio sono imputate praticamente due colpe: la gestione dei cambi e l’irreversibilità del suo 3-5-2. Su Inzaghi, però, la fiducia della società è al 100%. Come riporta Sport Mediaset, sia il management che la proprietà sono convinte dell’ottimo lavoro del tecnico piacentino. In discussione, infatti, non c’è la sua permanenza bensì un prolungamento del contratto.