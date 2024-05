Barzaghi: «Arnautovic in bilico per il futuro. Dipende da una cosa»

Mancano meno di 24 ore alla partita del Benito Stirpe tra Frosinone e Inter. Alcuni sono sotto giudizio, tra questi Marko Arnautovic. Ne parla in questo modo Matteo Barzaghi da Sky Sport.

CHANCE – L’Inter si gioca il record personale di punti contro il Frosinone. Ancora c’è la possibilità di arrivare a 98 punti, superando il punteggio di Roberto Mancini da tecnico nerazzurro. Matteo Barzaghi parla di qualche chance che verrà concessa nelle prossime gare: «Ci saranno un po’ di cambi in casa Inter contro il Frosinone. Simone Inzaghi darà occasioni a giocatori che nelle ultime tre sfide contro Frosinone, Lazio e Verona cercano di mettersi in mostra anche per un discorso futuro. Penso ad Arnautovic, visto che il tema attacco nella progettazione del futuro è in dubbio. Sanchez dovrebbe lasciare, arriverà Taremi. Arnautovic è in bilico, in teoria fa parte della rosa ma quest’anno non è stato brillantissimo. Dipende dal mercato cosa porterà. Domani giocherà con Marcus Thuram dal primo minuto, quindi tutto l’attacco cambia rispetto alla partita con il Sassuolo»