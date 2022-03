Inter, settore giovanile da invidia: quanti nazionali! Nessuno così in Italia

Il settore giovanile dell’Inter è una continua fucina di talenti. Nel complesso, il club nerazzurro manderà un numero altissimo di giovani in Nazionale. Nessuno come l’Inter in Italia

ORGOGLIO − L’Inter sarà rappresentata nel Mondo con ben 20 giocatori del settore giovanile. Nessuno in Italia manderà un numero così alto di giocatori in Nazionale. Dall’Argentina di Messi fino all’Italia under 16, il club nerazzurro trarrà grandissime soddisfazioni. Grande orgoglio per i fratelli Valentin e Franco Carboni convocati per la prima volta in assoluto nella Nazionale dei grandi. I due giocheranno insieme a Leo Messi e ovviamente in compagnia degli altri due interisti della Prima Squadra, Lautaro Martinez e Joaquin Correa.

CONVOCATI −

“ARGENTINA – F. Carboni, V. Carboni

Qualificazioni FWC Qatar 2022

25 marzo – Argentina vs Venezuela

29 marzo – Ecuador vs Argentina

KOSOVO U21 – Hoti

Doppia amichevole

25 marzo – Kosovo vs Slovenia

29 marzo – Kosovo vs Slovenia

ITALIA U19 – Casadei, Fabbian, Fontanarosa, Zanotti

Elite Round (Finlandia)

23 marzo – Italia vs Germania

26 marzo – Italia vs Finlandia

29 marzo – Italia vs Belgio

KOSOVO U19 – Lubishtani

26 marzo – Kosovo vs Albania

28 marzo – Kosovo vs Albania

REPUBBLICA CECA U18 – Grygar

International Tournament (Spagna)

BULGARIA U18 – Iliev

Training camp + due amichevoli

POLONIA U18 – Zuberek

23 marzo – Polonia vs Svizzera

25 marzo – Polonia vs Svizzera

DANIMARCA U18 – Andersen

28 marzo – Danimarca vs Inghilterra

POLONIA U17 – Guercio

Training Camp

IRLANDA U17 – Zefi

23 marzo – Irlanda vs Portogallo

26 marzo – Irlanda vs Finlandia

29 marzo – Irlanda vs Bulgaria

SERBIA U17 – Stankovic

UEFA U17 Elite Round

GRECIA U17 – Alexiou

UEFA U17 Elite Round

ITALIA U16 – Chiesa, Fois, Tommasi, Spinaccè

Doppia amichevole

26 marzo – Italia vs Germania

29 marzo – Italia vs Germania”

Fonte: Inter.it