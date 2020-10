Eriksen fa en plein, tre su tre: in gol anche contro l’Inghilterra!

Christian Eriksen Danimarca

Christian Eriksen ancora in gol con la maglia della Danimarca. Contro l’Inghilterra firma il vantaggio danese (su rigore), salendo a 34 gol con la Nazionale.

EN PLEIN – Christian Eriksen fa tre su tre, nello stadio di Wembley (dove ha giocato a lungo col Tottenham). Dopo aver segnato contro Far Oer e Islanda, il trequartista dell’Inter apre le marcature anche contro l’Inghilterra. Anche stavolta il gol arriva su rigore (come già mercoledì scorso), al 35′ del primo tempo. Il numero 10 danese sale così a 34 reti con la maglia della Danimarca: è il settimo goleador di tutti i tempi, a sole tre lunghezze da un mostro sacro come Michael Laudrup. Per Eriksen la pausa con la nazionale non poteva andare meglio di così. Un ritrovato ruolo da protagonista e la fiducia di allenatore e compagni: la speranza dei tifosi interisti è che tutto questo sia di buon auspicio per i prossimi impegni nerazzurri.