Lukaku implacabile con il Belgio. Doppietta in un tempo: 1-2

Romelu Lukaku Inter

Romelu Lukaku sta trascinando il Belgio nella partita di Nations League contro l’Islanda. L’attaccante dell’Inter è riuscito a realizzare una grande doppietta in un solo tempo. Riviviamo la dinamica e la genesi dell’1-2 realizzato dalla punta nerazzurra

SOLO GOL – Lukaku continua a essere la boa del Belgio sia sotto il punto di vista del gioco che realizzativo. La punta, dopo aver segnato un grande gol per il parziale 0-1, ha raddoppiato dopo una grande azione. Ingenuo il difensore dell’Islanda che atterra l’attaccante dell’Inter in area: è calcio di rigore. Dopo averlo conquistato, Lukaku si presenta dagli undici metri e spiazza il portiere. E’ 1-2 per il Belgio e doppietta per l’attaccante.