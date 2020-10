VIDEO – Italia-Olanda, vantaggio azzurro: decisivo Nicolò Barella

Condividi questo articolo

Nicolò Barella è partito titolare anche in Italia-Olanda (in corso), e nel vantaggio azzurro c’è il suo decisivo zampino. Ecco il video del suo assist per l’1-0 siglato da Lorenzo Pellegrini a inizio primo tempo.

SEMPRE LUI – In Italia-Olanda, che si sta disputando ora, è ancora decisivo Nicolò Barella. Il 23enne centrocampista dell’Inter aveva già deciso la sfida di andata, siglando il gol-vittoria a fine primo tempo. E anche stavolta il merito del vantaggio azzurro è suo. Al 16′ infatti gli uomini di Roberto Mancini sono passati in vantaggio. Barella e Federico Chiesa hanno effettuato un fraseggio molto breve sulla trequarti, vicino alla linea laterale di destra. Sul passaggio di ritorno del neo-juventino, il nerazzurro ha controllato e poi scoccato un meraviglioso assist a tagliare tutta la difesa Oranje alle spalle . Un passaggio filtrante a girare che trova Lorenzo Pellegrini in area, tutto solo davanti al portiere olandese. Per il giovane giallorosso, infilare Cillessen con un destro chirurgico è semplicissimo. Ecco il video dell’assist di Barella, dall’account Twitter “@MARCO_Asnsio”: