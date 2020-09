Eriksen, arriva la convocazione nella Danimarca: triplo impegno

Christian Eriksen Danimarca

Arriva la convocazione per Christian Eriksen nella Nazionale della Danimarca. Il trequartista dell’Inter sarà impegnato in tre sfide, contro Isole Far Oer, Islanda e Inghilterra.

CONVOCATO – In vista della sosta per le Nazionali, iniziano ad arrivare le prime convocazioni. Christian Eriksen è uno dei giocatori scelti dal CT della Danimarca. Il trequartista dell’Inter sarà impegnato con i compagni nella sfida amichevole contro le Isole Far Oer del 7 ottobre e per le due gare di UEFA Nations League contro l’Islanda l’11 ottobre e contro l’Inghilterra il 14 ottobre, solo tre giorni prima del derby contro il Milan del 17 ottobre.