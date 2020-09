Serie A, Giudice Sportivo 2ª giornata: due calciatori squalificati

Sono due i calciatori squalificati per la terza giornata di Serie A. Non ci sono invece assenze per quanto riguarda i recuperi in programma domani. Ecco il responso del Giudice Sportivo.

I PROVVEDIMENTI – Il Giudice Sportivo ha dato un turno ai due espulsi nelle partite giocate da sabato a domenica. Per i recuperi della prima giornata (Benevento-Inter, Lazio-Atalanta e Udinese-Spezia) non ci sono calciatori squalificati. I primi diffidati si potranno eventualmente vedere solo dopo la quarta giornata.

SQUALIFICATI 2ª GIORNATA SERIE A

Una giornata: Adrien Rabiot (Juventus), Simone Iacoponi (Parma)