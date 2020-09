Coronavirus, contatti continui tra FIGC, Napoli e Genoa: il comunicato

Con un comunicato ufficiale, la FIGC ha voluto dare aggiornamenti sulla situazione legata ai casi di Coronavirus al Genoa e sulle possibili conseguenze anche sui giocatori del Napoli, dopo la sfida giocata domenica.

CONTINUI CONTATTI – Questo il comunicato della FIGC sulla situazione Coronavirus per Genoa e Napoli: “A seguito delle notizie sulle positività di alcuni tesserati del Genoa, la FIGC rende noto che la Procura Federale ha verificato il pieno rispetto del Protocollo Covid per il Calcio Professionistico da parte della Società. A tal proposito, la Commissione Medica Federale, nella persona del suo presidente Paolo Zeppilli, è in stretto e continuo contatto con i medici del Genoa Pietro Gatto e del Napoli Raffaele Canonico, per monitorare al meglio la situazione, in attesa dei risultati degli ulteriori test molecolari cui si sono sottoposte le due squadre”.

MONITORAGGIO – Queste le parole di Zepppilli, presidente della Commissione Medica Federale: «Le positività sono state riscontrate e monitorate in stretta sinergia con la ASL locale; il Protocollo ha già dimostrato la sua efficacia, l’attenzione è massima, così come dall’inizio della ripresa dell’attività durante il lockdown. I Club stanno manifestando grande scrupolosità e disponibilità, tanto da prevedere controlli ancora più stringenti (tamponi ogni due giorni), rispetto alle disposizioni attualmente in vigore. Inoltre, applicando il principio della massima cautela, nella giornata odierna il Napoli ha eseguito una sessione di allenamenti individuali per chi ha giocato domenica e comunque ‘distanziati’ per coloro che non hanno giocato e non sono venuti a contatto con i calciatori del Genoa».