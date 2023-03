Dalic: «Il Mondiale ha lasciato il segno sui giocatori della Croazia»

Zlatko Dalic, ct della Nazionale croata, nel presentare l’elenco dei convocati per le partite valide per le qualificazioni agli Europei in Germania 2024 contro Galles e Turchia, ha spiegato i motivi delle sue scelte parlando anche della condizione fisica e mentale di molti giocatori reduci dal Mondiale.

DOPO IL MONDIALE – Dalic commenta così la situazione generale dei giocatori croati dopo aver comunicato i convocati della Croazia per le prossime due sfide: «Non abbiamo motivo di cambiare molto la squadra che ha vinto la medaglia di bronzo ai Mondiali qualche mese fa, quindi ci sono 22 giocatori del Qatar nella lista. Abbiamo riacquistato Luka Ivanušec, che sta giocando in ottima forma in Dinamo, e volevamo vedere Petr Musa in un ambiente rappresentativo. Per tutto gennaio è stato evidente che fisicamente e mentalmente la Coppa del Mondo ha lasciato il segno sui membri della nazionale, ma sono felice che la maggior parte di loro si stia rimettendo in forma e credo che tutti saranno in buona forma. Per noi è estremamente importante partire bene nelle qualificazioni, soprattutto perché partiamo contro due rivali probabilmente più grandi e possiamo fare subito passi importanti verso la Germania».

Fonte: hns-cff.hr

© Inter-News.it - Il presente contenuto è riproducibile solo in parte, non integralmente, inserendo la citazione della fonte (Inter-News.it) e il link al contenuto originale