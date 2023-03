Mauro: «Rigore su Gosens? Ho un’idea su quanto accaduto»

Massimo Mauro, ospite a “Tutti Convocati” su Radio 24, ha parlato del discusso rigore negato a Robin Gosens durante Inter-Lecce terminata poi 2-0.

VALUTAZIONI DIFFERENTI − Massimo Mauro è intervenuto sul possibile rigore negato dall’arbitro e dal VAR all’Inter per il fallo di Blin su Gosens. Le sue parole: «Io adesso seguendo di più sono un po’ ricreduto sul alcuni episodi dove il VAR è diventato fondamentale per evitare errori grossolani. Però ieri secondo me Gosens non aveva la palla certa dopo averla toccata e l’arbitro che era vicinissimo ha fatto proprio segno di continuare a giocare. Ciò vuol dire che ha visto tutto e secondo lui quell’azione non consentiva all’esterno di avere la tranquillità del pallone. Quindi non ha dato rigore. Poi se lo rivedi a rallentatore fotogramma per fotogramma è un fallo sacrosanto. Però io credo che in questo caso il VAR fa bene a non intervenire perché l’arbitro è vicinissimo è ha visto tutto».

