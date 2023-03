Brozovic, ci risiamo: convocato dalla Croazia per le prossime due sfide

Neanche il tempo di recuperare Marcelo Brozovic e farlo rientrare pienamente nelle rotazioni di Simone Inzaghi che torna la Croazia e dunque la paura per gli infortuni, sempre dietro l’angolo. Il centrocampista croato è stato convocato dalla sua Nazionale per le prossime due sfide.

CONVOCATO – C’è anche Marcelo Brozovic tra i 29 convocati dal Commissario Tecnico Zlatko Dalic in viste delle prossime due sfide della Croazia contro Galles e Turchia, rispettivamente giorno 25 e 28 marzo 2023. Il centrocampista dell’Inter proprio con la maglia della sua Nazionale aveva subito il suo ultimo grave infortunio dopo il Mondiale. Di seguito la lista completa dei convocati.

💥 Here is #Croatia squad for the first two @EURO2024 qualifiers! 💥#EURO2024 #Family #Vatreni❤️‍🔥 pic.twitter.com/Az1WnamXJs

— HNS (@HNS_CFF) March 6, 2023