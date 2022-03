Croazia, Dalic si conferma su Perisic: out dai titolari. Un ex Inter in attacco

Come già auspicato dallo stesso Dalic (vedi articolo), in Croazia-Bulgaria non partirà dal primo minuto Ivan Perisic. Il giocatore dell’Inter è stato risparmiato dalla gara amichevole. Un ex nerazzurro giocherà dal primo minuto

CROAZIA-BULGARIA, LE FORMAZIONI UFFICIALI

Croazia (3-5-2): Ivusic; Vida, Skoric, Caleta-Car; Orsic, Majer, Moro, Pasalic, Barisic; Vlasic, Livaja. CT: Dalic

Bulgaria (4-4-2): Vutsov; Turitsov, P. Hristov, A. Hristov, Yordanov; Nedelev, Chochev, Malinov, Kirilov; Minchev, Despodov. CT: Petrov