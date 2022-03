Al-Khelaifi: «Superlega? Sono rimasti in 3. Mai al Mondiale ogni due anni»

Nasser Al-Khelaifi, in occasione della riunione dell’ECA a Vienna, ha parlato di due temi molto importanti per il futuro del calcio europeo: Superlega e Mondiale ogni due anni

MONDIALE − Da Sky Sport, Al-Khelaifi sulla questione legata al nuovo campionato del Mondo: «La mia posizione è chiara e come sapete l’ECA è assolutamente contraria al Mondiale ogni 2 anni. Non è un’idea percorribile, per questo non sentiamo il bisogno di discuterne. Non è in agenda, è finita qui. E’ una cosa che per noi non esiste, non è mai iniziata, non so come essere più chiaro».

SUPERLEGA − Da Gianluca Di Marzio.com, le parole di Al-Khelaifi sul torneo: «Tutti sono contro la Superlega: i tifosi, i media, i club piccoli e grandi. Loro invece sono solo tre. C’è un grande potenziale, siamo molto eccitati da quel che stiamo facendo e da quel che faremo. Mi chiedete della non-Superlega. Non esisteva una prima Superlega e non esiste una seconda. Come vedete siamo qui per parlare del futuro, delle collaborazioni, crediamo nelle nostre competizioni Uefa, in quelle per club. La cosa positiva e al tempo stesso strana è che in questo momento stanno giocando nei tornei Uefa, si divertono quindi prendono parte alle competizioni migliori. Non c’è molto che possono fare. Noi siamo qui tutti uniti. Facciamo parte dell’Eca. Abbiamo trovato la nostra unità nel 2021. Siamo tutti insieme lavorando come una famiglia».