VIDEO – Antonello per l’Inter con Al-Khelaifi (ECA e PSG) contro la Super League

Antonello rappresenta l’Inter all’Assemblea Generale della ECA, dove è ovviamente presente il Presidente Al-Khelaifi. Tanti i temi discussi in questi due giorni, non solo legati al calcio (vedi articolo). Di seguito il servizio del collega Francesco Cosatti, inviato a Vienna per Sky Sport

ASSEMBLEA CONCLUSA – Lo scontro tra la UEFA e i club che lavorano alla realizzazione della Super League avanza. E trova il consenso della ECA, adesso presieduta da Nasser Al-Khelaifi (vedi dichiarazioni), già Presidente del Paris Saint-Germain in Francia. Presente anche l’Inter, con il suo Amministratore Delegato Corporate Alessandro Antonello, all’Assemblea Generale della ECA appena conclusasi a Vienna. E l’Inter, primo club ad abbandonare in maniera definitiva il progetto Super League, a quanto pare continua a lavorare al fianco di ECA e UEFA per quanto riguarda il calcio europeo. Da sottolineare l’abbraccio e i sorrisi proprio tra Antonello e Al-Khelaifi, che ormai appaiono sulla stessa lunghezza d’onda. Che ne sarà della Super League?