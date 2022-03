ECA al lavoro non solo su temi calcistici: in arrivo sostegni per l’Ucraina

L’assemblea dell’ECA, tenutasi a Vienna, è terminata. L’organismo internazionale calcistico ha emesso anche delle importanti misure a sostegno dell’Ucraina per far fronte alla drammatica situazione dopo l’invasione russa

AIUTO ALL’UCRAINA − L’assemblea dell’ECA si è riunita ieri a Vienna per lavorare su alcuni importanti temi legati al futuro del calcio europeo (vedi video). Sul tavolo anche questione ben più importanti e delicate come la drammatica situazione in Ucraina dopo lo scoppio dell’escalation causato dall’invasione russa. L’ECA, come si può leggere anche nel sito ufficiale dell’organismo, ha disposto alcune misure. Tra queste, un contributo finanziario iniziale di 1 milione di euro per sostenere gli sforzi dei club membri nell’assistere il popolo ucraino.