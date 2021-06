Condò: «Lukaku vuole giocare sempre. Obiettivo chiaro per lui»

Paolo Condò commenta la volontà di Romelu Lukaku di voler giocare sempre titolare con il Belgio, anche stasera contro la Finlandia. Ecco le parole del giornalista dagli studi di “Sky Sport”.

INSTANCABILE – Romelu Lukaku ha espressamente richiesto al ct Roberto Martinez di giocare anche contro la Finlandia. Una richiesta che certifica due cose per l’attaccante dell’Inter. Innanzitutto lo straordinario stato di forma di Big Rom, che a EURO 2020 ha già segnato 2 reti e non ha intenzione di smettere. Tanto che, anche stasera nell’ultima gara del girone, l’attaccante nerazzurro ha chiesto espressamente di giocare, nonostante la qualificazione quasi aritmetica. E infatti questa volontà si motiva solo in un modo, secondo Paolo Condò: «La richiesta di Lukaku di giocare ha un obiettivo chiaro: vuole vincere la classifica dei capocannonieri. E la partita con la Finlandia fa venire voglia di giocare».