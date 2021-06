Radu, uscita dall’Inter ormai certa: per il portiere due scenari possibili

Ionut Radu è destinato a lasciare l’Inter. Secondo Alfredo Pedullà, prendono quota due scenari molto diversi per il futuro del portiere.

ADDIO – Una cosa è certa: le strade dell’Inter e di Ionut Radu si separeranno. Secondo quanto riporta Alfredo Pedullà sul suo sito, il portiere classe 1997 è un nome molto interessante sul mercato, e i nerazzurri sono disposti ad ascoltare le offerte. Il club più in vantaggio sembrerebbe essere il Verona, che sul piatto può mettere anche Marco Silvestri, profilo che piace molto all’Inter. Potrebbe quindi prendere quota uno scambio, che porterebbe il rumeno in Veneto, e l’italiano classe 1991 in nerazzurro. Al tempo stesso, però, arrivano sirene anche dalla Spagna: la Real Sociedad sarebbe sulle tracce di Radu, e vorrebbe trovare quanto prima un accordo con l’Inter.