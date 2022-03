Casadei: «Gol con l’Italia Under-19 grandissima emozione! Contento per altro»

Casadei questo pomeriggio ha segnato il definitivo 0-4 nella vittoria dell’Italia Under-19 in Finlandia (vedi articolo). Il centrocampista dell’Inter Primavera ha festeggiato a seguito del match di Helsinki.

BENE ANCHE IN AZZURRO – Cesare Casadei è uno dei migliori giocatori della Primavera dell’Inter. Il centrocampista classe 2003 oggi si è messo in mostra anche con l’Italia Under-19, con un gol contro i pari età della Finlandia nelle qualificazioni agli Europei di categoria. Questa la sua gioia: «Una grandissima emozione, ma sono soprattutto contento per la vittoria della squadra. E adesso ce la andremo a giocare con il Belgio, daremo tutto quello che abbiamo per conquistare il passaggio alle finali dell’Europeo».

Fonte: FIGC