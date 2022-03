Casadei in gol con l’Italia Under-19! Bel successo contro la Finlandia

Casadei, centrocampista dell’Inter Primavera, va in gol questo pomeriggio con l’Italia Under-19. Il classe 2003 ha chiuso il successo per 0-4 sulla Finlandia nelle qualificazioni per gli Europei di categoria.

BELLA VITTORIA – L’Italia Under-19 di Carmine Nunziata batte 0-4 i pari età della Finlandia. Nella partita giocata al Myyrmaki Stadium di Helsinki al 21′ rigore per fallo su Gabriele Mulazzi e trasformazione di Fabio Miretti. Poi fa doppietta Wilfried Gnonto, una vecchia conoscenza del settore giovanile nerazzurro, al 42′ e 43′. Chiude i conti Cesare Casadei, uno dei punti di forza della Primavera dell’Inter di Cristian Chivu, al 73′ su sponda di Marco Nasti. Come Casadei in campo tutta la partita anche Mattia Zanotti, mentre Giovanni Fabbian è uscito all’81’. Martedì alle 16.30 l’Italia Under-19 avrà la partita decisiva contro il Belgio.