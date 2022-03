Olanda-Danimarca, Dumfries non risparmiato. Riecco Eriksen!

Olanda-Danimarca si gioca alla Johann Cruyff Arena di Amsterdam alle 20.45: semplice amichevole con nulla in palio tra le due nazionali. Denzel Dumfries sarà in campo dal primo minuto. Ritorno anche per Christian Eriksen, che però inizierà dalla panchina.

OLANDA-DANIMARCA – LE FORMAZIONI UFFICIALI

Olanda (5-3-2): Flekken; Blind, Aké, van Dijk, de Ligt, Dumfries; de Jong, Berghuis, Koopmeiners; Memphis Depay, Bergwijn.

A disposizione: Krul, Drommel, Hateboer, Malacia, Wijnaldum, Danjuma, Wijndal, Klaassen, de Roon, Clasie, Malen, Weghorst.

Commissario tecnico: L. van Gaal

Danimarca (3-4-3): Schmeichel; Andersen, Vestergaard, Nelsson; Maehle, Delaney, Bah, Lindstrom; Wind, Poulsen, Hojbjerg

A disposizione: Maxso, Jensen, Bruun, Larsen, Eriksen, Skov Olsen, Dolberg, Kristensen, Norgaard, Iversen, Billing, Cornelius, Ronnow

Commissario tecnico: K. Hjulmand