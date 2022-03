Foscarini: «Bologna, con l’Inter possibili maggiori motivazioni per far bene»

Durante questa sosta si è parlato di nuovo di Bologna-Inter, visto che il CONI ha definito la data in cui discuterà il ricorso (vedi articolo). L’allenatore Foscarini, ospite di Calcio Weekend su Sportitalia, vede possibili motivazioni extra per i felsinei.

CHIUDERE BENE – Il Bologna, nel sabato appena concluso, ha visto il proprio allenatore Sinisa Mihajlovic annunciare di dover di nuovo combattere la leucemia (vedi articolo). Per il suo collega Claudio Foscarini questo può dare ai rossoblù la spinta per finire al meglio la stagione: «Può essere anche che la squadra, in questo momento, possa essere sicuramente più motivata assieme al suo allenatore per questo momento particolare. Può avere delle motivazioni anche per far bene con l’Inter, però se l’Inter fa l’Inter credo possa fare questi tre punti. Per quanto riguarda la Juventus che vinca lo scudetto è difficile ma non impossibile, sta vivendo un buon momento e non ha niente da perdere».