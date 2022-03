Eriksen torna al gol con la Danimarca, ma a fine gara episodio deplorevole

Eriksen ha fatto notizia stasera, con il gol in Olanda-Danimarca 4-2 (vedi articolo). Tuttavia, come riporta BT, a fine partita c’è stato un episodio sicuramente da condannare.

CHE MOTIVO? – Christian Eriksen è tornato a giocare con la Danimarca 287 giorni dopo l’arresto cardiaco e ha fatto gol nell’amichevole contro l’Olanda. Lo ha fatto alla Johan Cruijff ArenA di Amsterdam, lo stadio dove ha giocato per anni con l’Ajax. Nonostante ciò, al termine del match, mentre rilasciava un’intervista alla TV danese Kanal 5 è stato oggetto di un lancio di monete dagli spalti, che lo hanno colpito alla schiena e su una spalla. Un episodio sicuramente da condannare, soprattutto per quanto passato da Eriksen (sia nell’ultimo anno sia ad Amsterdam). «Sono solo degli idioti, non capisco il significato di tutto ciò», il breve commento da parte di Eriksen.

Fonte: bt.dk