Calhanoglu titolare con la Turchia, sfida il Lussemburgo: le formazioni ufficiali

Calhanoglu titolare in Lussemburgo-Turchia, sfida valevole per la terza giornata del Gruppo 1 Lega C della Nations League. Di seguito le formazioni ufficiali.

DA TITOLARE – Hakan Calhanoglu torna in campo da capitano della sua Turchia per sfidare il Lussemburgo in Nations League. Si sfidano rispettivamente la seconda contro la prima in classifica del girone. Di seguito le formazioni ufficiali delle due squadre.

LUSSEMBURGO-TURCHIA – LE FORMAZIONI UFFICIALI

Lussemburgo (4-4-1-1): Moris; Martins, Chanot, Olesen, Carlson; Borges Sanches, Barreiro, Martins Pereira, Pinto; Sinani; Rodrigues.

A disposizione: Schon, Fox, Mahmutovic, Bohnert, Curci, Gerson, Thill, Deville, Diogo Pimentel, Lohei, Omosanya, S.Thill.

Commissario Tecnico: Luc Holtz

Turchia (4-2-3-1): Cakir; Celik, Demiral, Soyuncu, Kadioglu; Tokoz, Calhanoglu; Under, Kocku, Sinik, Dervisoglu.

A disposizione: Bayindir, Alemdar, Ozcan, Akturkoglu, Elmali, Akgun, Kabak, Muldur, Kutlu, Dursun, Cukur, Ayhan.

Commissario Tecnico: Stefan Kuntz