Olanda-Polonia, de Vrij dal 1′! Anche un altro dell’Inter: le formazioni ufficiali

Olanda-Polonia, Stefan de Vrij torna titolare con la sua nazionale al centro della difesa. Louis van Gaal cambia modulo rispetto le ultime partite. In campo anche un altro giocatore dell’Inter.

FORMAZIONI UFFICIALI – Olanda-Polonia pronti a scendere in campo a Rotterdam alle 20:45 per la terza giornata del Gruppo 4 Lega A di Nations League. In campo Stefan de Vrij al centro della difesa, ma anche Denzel Dumfries a sinistra nel 3-5-2 di Louis van Gaal. Di seguito le formazioni ufficiali delle due squadre.

OLANDA-POLONIA – LE FORMAZIONI UFFICIALI

Olanda (3-5-2): Flekken; Timber, de Vrij, Aké; Dumfries, Berghuis, Klaassen, de Jong, Blind; Bergwjin, Depay.

A disposizione:

Commissario Tecnico: Louis van Gaal

Polonia (4-4-2): Skorupski; Cash, Bednarek, Kiwior, Bereszynski; Frankowski, Goralski, Krychowak, Zalewski; Zielinski, Piatek.

A disposizione: Szczesny, Grabara, Wieteska, Linetty, Placheta, Swiderski, Michalak, Kilich, Glik, Puchacz, Zurkowski, Szymanski.

Commissario Tecnico: Czeslaw Michniewicz