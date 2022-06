Inghilterra-Italia, Mancini lancia Dimarco titolare! Le formazioni ufficiali

Inghilterra-Italia, gli azzurri allenati da Roberto Mancini scendono in campo per la terza giornata del Gruppo 3 Lega A di Nations League. Chance da titolare per Federico Dimarco. Riposano i due dell’Inter, uno neanche in panchina.

FORMAZIONI UFFICIALI – Inghilterra-Italia andrà in scena oggi a Wolverhampton alle 20:45, valida per la terza giornata di Nations League. Roberto Mancini lancia Federico Dimarco da titolare a sinistra, così come Gatti al centro della difesa con Acerbi. Conferma Frattesi a centrocampo e fa riposare Barella in panchina. Non sarà presente neanche in panchina Alessandro Bastoni.

INGHILTERRA-ITALIA, LE FORMAZIONI UFFICIALI

Inghilterra (4-2-3-1): Ramsdale; James, Maguire, Tomori, Trippier; Rice, Ward-Prowse; Grealish, Mount, Sterling; Abraham.

A disposizione: Pope, Pickford, Stones, Walker, Guehi, Coady, Browen, Phillips, Bellingham, Kane, Gallagher, Saka.

Commissario Tecnico: Gareth Southgate

Italia (4-3-3): Donnarumma; Di Lorenzo, Gatti, Acerbi, Dimarco; Frattesi, Locatelli, Tonali; Pessina, Scamacca, Pellegri.

A Disposizione: Gollini, Meret, Luiz Felipe, Calabria, Florenzi, Gnonto, Cristante, Politano, Barella, Scalvini, Raspadori, Esposito.

Commissario Tecnico: Roberto Mancini