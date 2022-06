Bosnia-Romania (con Dzeko) iniziata in ritardo: piccolo contrattempo

Bosnia-Romania sarebbe dovuta iniziare alle 20.45, ma il calcio d’inizio è arrivato con circa venti minuti di ritardo. Qualche problema a Zenica, dove c’è titolare Dzeko (vedi formazioni).

AGGIORNAMENTO: il calcio d’inizio è avvenuto alle ore 21.05.

L’IMPREVISTO – A Zenica Bosnia-Romania di UEFA Nations League era prevista alle ore 20.45. Al momento, però, le squadre sono ancora nel tunnel degli spogliatoi. Motivo? Una tempesta nella zona, con il rischio di fulmini nell’impianto dove si giocherà la partita. Stando al delegato UEFA, fra pochi minuti dovrebbe arrivare l’OK per cominciare, ma non c’è ancora un orario preciso. L’incontro, valido per la seconda giornata del Gruppo 3 della Lega B, vede Edin Dzeko fra i titolari.