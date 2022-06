Bosnia-Romania, le formazioni ufficiali: Dzeko dal 1′ sfida un ex Inter

Bosnia-Romania si gioca allo Stadio Bilino Polje di Zenica alle 20.45, sfida valevole per la Nations League. Nessuna sorpresa riguardo l’utilizzo di Edin Dzeko, che sarà regolarmente in campo dal primo minuto con la fascia da capitano.

FORMAZIONI – Dopo l’1-1 contro la Finlandia, Edin Dzeko sarà in campo anche questa sera in occasione di Bosnia-Romania dell’ex nerazzurro George Puscas. Il centravanti dell’Inter indosserà come sempre la fascia da capitano, cercando di regalare la prima vittoria in questa Nations League alla sua Nazionale.

BOSNIA-ROMANIA – LE FORMAZIONI UFFICIALI

Bosnia (4-3-3): Sehic; Susic, Ahmedhodzic, Sanicanin, Civic; Prcic, Cimirot, Gojak; Stevanovic, Dzeko, Duljevic.

A disposizione: Vasilj, Cetkovic, Danilovic, Kolasinac, Besic, Bilbija, Prevljak, Pjanic, Hotic, Menalo, Hadziahmetovic, Milicevic.

Commissario tecnico: I. Petev

Romania (4-3-3): Nita; Manea, Chiriches, Rus, Camora; Marin, Maxim, Marin; Burca, Puscas, Cicaldau.

A disposizione: Moldovan, Tarnovanu, Ratiu, Cretu, Alibec, Bancu, Mihaila, Tanase, Hanca, Popescu, Sorescu, Ivan.

Commissario tecnico: E. Iordanescu