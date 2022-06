Sanchez sente il Siviglia ma ci prova col Barcellona: fatta richiesta – SI

Sanchez è il giocatore che l’Inter ha individuato come sacrificabile per poter inserire Dybala in rosa. Il giornalista Tancredi Palmeri, in collegamento da Formentera su Sportitalia, fa sapere come oltre al Siviglia ci sia un primo contatto col Barcellona.

USCITA NECESSARIA – Alexis Sanchez è uno dei probabili partenti in casa Inter. Come riportato in questi giorni, sull’attaccante cileno c’è il Siviglia (vedi articolo). Il giornalista Tancredi Palmeri aggiunge un altro club: il Barcellona. Sarebbe un ritorno, visto che si era trasferito ai catalani nel 2011 dall’Udinese. La richiesta che Sanchez fa è di un biennale da quattro milioni di euro a stagione: spera nel Barcellona, intanto il contatto col Siviglia è reale.