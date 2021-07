Belgio-Italia, Chiellini pronto a sfidare Lukaku! Barella ok, una novità dal 1′

Belgio-Italia è la sfida in programma stasera alle ore 21.00 a Monaco di Baviera, valida per i quarti di finale di Euro 2020. Giorgia Cenni – intervenuta nel corso del pomeriggio di “Sky Sport 24” -, fa il punto sulle scelte di Mancini, che conferma Barella a centrocampo. Di seguito le sue dichiarazioni

CONFERME – Belgio-Italia sarà Nicolò Barella contro Romelu Lukaku mentre l’altro nerazzurro, Alessandro Bastoni, seguirà dalla panchina. L’attaccante nerazzurro è il pericolo numero uno per gli azzurri, che schiereranno Giorgio Chiellini in difesa: «Chiellini sta bene, almeno questo è emerso dalla rifinitura. Adesso dipende tutto da Mancini che alle 17.00 farà la riunione tecnica. Immaginiamo che Chiellini possa scendere in campo dal 1′, sappiamo quanto sia importante la sua presenza contro uno degli attaccanti in questo momento più forti come Lukaku. Questo è l’unico dubbio che ci portiamo dietro perché per il resto scelte confermate: in difesa oltre a Bonucci e Chiellini, agiranno sugli esterni Di Lorenzo e Spinazzola. Il centrocampo visto contro l’Austria non si tocca, dunque Barella, Jorginho e Verratti. Davanti Chiesa avrà una chance dal 1′ con Immobile e Insigne».