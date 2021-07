Massimo Mauro è intervenuto durante l’edizione “Tutti Convocati” su “Radio 24”. L’ex giocatore ritiene Lukaku dell’Inter un giocatore fortissimo e i due centrali dell’Italia, Chiellini e Bonucci, non dovranno concedergli spazio e velocità

ATTENZIONE − Così l’ex centrocampista Massimo Mauro sui talenti del Belgio in vista del match di questa sera: «Romelu Lukaku, in dieci minuti per ribaltare il risultato, ha fatto due azioni pazzesche contro la Danimarca. Se gli danno spazio, Leonardo Bonucci e Giorgio Chiellini o Francesco Acerbi possono andare in difficoltà. Lukaku, Eden Hazard e Kevin De Bruyne sono fortissimi. Se gli concedi trenta-quaranta metri, fai fatica a recuperarli».