Barella e Bastoni, uno lavora ancora a parte: le ultime da Coverciano – Sky

Barella e Bastoni sono usciti non in perfette condizioni dalla sfida contro il Milan. I due nerazzurri si trovano ora in Nazionale e mentre il centrocampista lavora ancora a parte, pur non preoccupando (vedi articolo), il difensore è già in campo. Di seguito le ultime indiscrezioni di Nosotti, inviato a Coverciano per Sky Sport

CONDIZIONI – Nicolò Barella e Alessandro Bastoni preoccupano sempre meno dopo i problemi accusati nella sfida con il Milan. Marco Nosotti fa il punto sui due giocatori dell’Inter: «Barella sta meglio, anche oggi lavora a parte ma Barella, Jorginho e Manuel Locatelli dovrebbe essere il centrocampo che affronterà la Svizzera. Barella è l’uomo più cercato, atteso e utilizzato. Ha segnato 7 gol. Il centrocampista dell’Inter è importantissimo per come sa attaccare, per come invade il campo. In questo momento la Nazionale si sta allenando, bisogna tener d’occhio i piccoli acciacchi del campionato. Ora Bastoni è in campo».