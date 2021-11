Paventi: «Inter, difficile rimonta da -7. Occhio però alla Lazio di Eriksson»

Dagli studi di Sky Sport 24, Andrea Paventi fa un resoconto delle squadre che nella storia della Serie A hanno rimontato in classifica per poi vincere il tricolore. L’Inter deve fare come la Lazio di Eriksson

RIMONTA − Paventi ricorda la difficoltà ma anche la speranza nel poter rimontare in casa Inter: «Ci sono dati negativi e positivi in chiave rimonta per l’Inter. Per Simone Inzaghi sarà complicato rimontare le squadre che sono davanti. I nerazzurri devono rimontare su due squadre che vanno velocissime con sette punti di distacco. Cinque volte l’Inter ha saputo rimontare e poi vincere da una situazione di svantaggio in classifica ma non questa distanza. La Lazio di Sven-Goran Eriksson in panchina e lo stesso Inzaghi in campo, con nove punti di distacco dal primo posto, riuscì a rimontare. L’Inter deve fare qualcosa in contro tendenza con quanto fatto, non può sbagliare più».