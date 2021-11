Italia, Barella problema non grave. Già in campo contro la Svizzera?

Italia-Svizzera si avvicina, match fondamentale per le qualificazioni ai Mondiali 2022. Barella, nonostante il fastidio muscolare post Milan-Inter, è rimasto a Coverciano

BARELLA − Nicolò Barella è uscito anzitempo nell’ultima sfida di campionato dell’Inter contro il Milan per un fastidio al flessore. Cambio obbligato che aveva mandato in allarme sia i tifosi nerazzurri che lo stesso CT dell’Italia Roberto Mancini in vista di Italia-Svizzera. Come riporta Marco Nosotti di Sky Sport, Barella è rimasto a disposizione della Nazionale e come sostenuto anche ieri dallo stesso commissario tecnico (vedi dichiarazioni) il problema muscolare non sarebbe nulla di grave. Qualche aggiornamento arriverà dopo la seduta di allenamento pomeridiana e in caso di esito positivo, il centrocampista potrebbe già giocare venerdì sera.