Marinozzi: «Inter può fare rimonta, 2 motivi. Lautaro Martinez ha un peso»

Andrea Marinozzi, ospite negli studi di Sky Sport 24, è convinto che l’Inter possa rimontare per lo scudetto. Una battuta anche su Lautaro Martinez

RIMONTA − Così Marinozzi sull’Inter e Lautaro Martinez: «La squadra c’è per fare la rimonta. L’Inter può rientrare per due motivi. Il primo è che il campionato è migliorato negli allenatori, più complicato sfidare squadre piccole. Secondo aspetto, sono le squadre in fuga Milan e Napoli che al momento hanno avuto un rendimento incredibile e qualcosa perderanno. L’Inter ne deve approfittare, la squadra va meglio rispetto alla prima parte, subisce meno ed è più equilibrata. Lautaro Martinez si deve ritrovare, i viaggi pesano e anche alcune questioni. Un peso è essere la punta dell’Argentina».