Pardo: «Inter assolutamente dentro per lo scudetto. Derby? Che intensità!»

Pierluigi Pardo, in collegamento su Tutti Convocati, ritiene l’Inter in piena corsa per lo scudetto. Qualche battuta anche sul Derby di domenica sera

DERBY − Queste le parole di Pardo su Milan-Inter: «Merito della partita dell’altra sera è stata l’intensità, che associo di più al concetto di Premier League. Il derby non è stato tecnicamente perfetta. Sul gioco, c’è chi ne ha più e chi di meno. Sul primo rigore si può discutere, sul secondo no. Doveri però ha dato un’interpretazione alla partita perfetta».

SCUDETTO − L’opinione di Pardo sulla lotta ai primi posti: «Inter assolutamente dentro, lo ha dimostrato anche l’altra sera nel derby. Ha fatto meglio nelle occasioni anche se all’ultima poteva anche perdere ma il pari non è da buttare perché in caso di KO sarebbe andata a meno dieci. L’Inter secondo me ha almeno la stessa qualità o addirittura qualcosa in più».