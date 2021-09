Argentina rientrata dopo lo scandalo in Brasile: con la Bolivia chance Correa?

L’Argentina è rientrata nella notte a Buenos Aires, dopo l’incredibile sospensione della partita col Brasile (vedi articolo). In vista della prossima sfida, con la Bolivia, Correa ha una chance in più per avere minutaggio. Ecco la situazione.

IL RIENTRO – L’Argentina è riuscita a lasciare San Paolo in piena notte italiana, dopo che per diverse ore le autorità brasiliane hanno provato a fermare la delegazione. La Seleccion è tornata a Buenos Aires, e ora riprenderà gli allenamenti in vista della sfida con la Bolivia, in programma nella notte italiana fra giovedì e venerdì (all’1.30). In gruppo non ci saranno Emiliano Buendia ed Emiliano Martinez, due dei quattro giocatori “bloccati” in Brasile e che hanno portato alla sospensione della partita (gli altri sono Giovani Lo Celso e Cristian Romero). Per un accordo con il loro club, l’Aston Villa, rientreranno ora in Europa e faranno la quarantena in Croazia, come riporta TyC Sports. L’assenza di Buendia, esterno d’attacco, dà a Joaquin Correa una chance in più di poter giocare in Argentina-Bolivia. Toccherà al Tucu il prossimo match, dopo il subentro con gol in Venezuela? La speranza dell’Inter, complice la “mancata” ammonizione (vedi articolo), è che riposi Lautaro Martinez.