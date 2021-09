Brasile-Argentina definitivamente sospesa! Ora palla alla FIFA

Brasile-Argentina definitivamente sospesa. Le autorità sanitare brasiliane sono intervenute e hanno bloccato lo svolgimento del match per la presenza di quattro giocatori provenienti dall’Inghilterra.

SALUTE – Tutto ci si poteva aspettare dal grande classico sudamericano Brasile-Argentina, tranne questo epilogo. Le autorità sanitarie del Brasile sono entrate in campo e hanno imposto la sospensione della partita per motivi di salute pubblica. In campo erano infatti presenti quattro giocatori provenienti dalla Premier League (vedi articolo), che per le regole vigenti in Brasile avrebbero dovuto sostenere un periodo di due settimane di quarantena. Dopo una manciata di minuti dal fischio d’inizio, gli spettatori hanno potuto assistere a questa scena surreale. Ora è arrivata la decisione del direttore di gara: la partita è definitivamente sospesa. La Commissione Disciplinare della FIFA esaminerà la relazione che le sarà presentata per decidere la procedura da seguire.