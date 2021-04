Zola: «Feci debuttare Barella, mi impressionò. A 17 anni già veterano»

Barella ha debuttato da professionista in un Parma-Cagliari di Coppa Italia nel gennaio 2015. L’allenatore dei sardi era Zola, che ora ha parlato per “L’uomo della domenica” su Sky Sport ricordando quell’episodio. Già all’epoca il centrocampista dell’Inter lasciava intravedere grandi cose.

PREDESTINATO – Gianfranco Zola conosce bene Nicolò Barella, dato che fu lui a farlo debuttare: «Quando noi abbiamo fatto esordire Barella fu in occasione di una partita col Parma, in Coppa Italia fuori casa. Non andò molto bene, perché perdemmo, ma lui fu veramente una nota estremamente positiva. Quello che mi impressiono di più fu la personalità come giocò la partita: aveva diciassette anni, ma giocava come un veterano. Ma non solo me, tutti quanti, perché fece una partita importantissima e completa sia dal punto di vista tecnico sia soprattutto tattico. Fu veramente la nota più lieta di tutta quella giornata».