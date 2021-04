Inter Women, Bartonova convocata in nazionale: doppio impegno

Bartonova, difensore di Inter Women, va in nazionale. La calciatrice ha ricevuto la convocazione della Repubblica Ceca per due partite decisive per gli Europei femminili.



DOPPIO IMPEGNO – Eva Bartonova, difensore di Inter Women, va in nazionale. La Repubblica Ceca l’ha inserita fra le calciatrici convocate per i play-off di qualificazione a EURO 2022, gli Europei femminili. Ci sono tre partite valide per gli ultimi posti del torneo, in programma a luglio 2022, e si definiranno in questo mese. La Repubblica Ceca sfiderà la Svizzera, andata venerdì 9 alle ore 16 e ritorno martedì 13 (in Svizzera) alle ore 20. Per Bartonova doppio appuntamento, l’ultimo prima della fase finale.