Zola: «Barella più disciplinato all’Inter, e senza sminuire le sue qualità!»

Barella, protagonista del programma “L’Uomo della domenica” su Sky Sport. Di lui ha parlato il suo ex allenatore Gianfranco Zola (QUI un estratto).

MIGLIORATO – Barella viene raccontato da qualche sportivo, tifoso ma soprattutto da chi lo ha allenato e nella sua terra di origine ha già fatto la storia, come Gianfranco Zola: «Tra le tante qualità che ha migliorato quella che ha inciso di più è l’autocontrollo, e non mi riferisco solo ai pochi cartellini. Mi riferisco soprattutto al fatto che occupa una zona del campo ed è più disciplinato, e inserirsi in un contesto forte come quello dell’Inter è importante, senza sminuire le sue qualità. Vivendo con i piedi per terra questo lo porterà a fare cose importanti».