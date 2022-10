Zola: «Barella difende, segna, fa tutto. Felice per lui! Dzeko? Nessun fallo»

Zola ha commentato la prestazione di Barella contro la Fiorentina. L’ex campione sardo elogia il suo concittadino centrocampista dell’Inter. Poi sul quarto gol dei nerazzurri con Dzeko protagonista non ha dubbi

CRESCITA − In collegamento alla Domenica Sportiva, Gianfranco Zola parla di Barella e non solo: «Vero che l’Inter gioca bene però concede troppo, questo è il dato negativo sull’Inter. Ma nell’ultimo periodo c’è la crescita di singoli come Barella e Lautaro Martinez. Barella difende, attacca, fa gol, assist, è un centrocampista completo. Ha ritrovato fiducia e forma fisica. Sono contento per lui in quanto è sardo e ha esordito con me. Sono contento per lui. Contatto Dzeko-Milenkovic? In Inghilterra non si fischia mai, giusto lasciare andare».