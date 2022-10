Bergomi: «L’Inter fa fatica in fase difensiva, presi 3-4 gol simili! Inzaghi…»

Beppe Bergomi analizza la vittoria dell’Inter contro la Fiorentina arrivata nonostante i tre gol subiti. Nerazzurri male in difesa, 17gol subiti. Inzaghi risolva il problema

DIFESA ALLARME − Bergomi sulla questione difensiva in casa nerazzurra: «Con Conte l’Inter non era più pazza, squadra concreta. Con Inzaghi no, si è visto giocare l’Inter meglio ma la fase difensiva lascia a desiderare. Inzaghi non la cura meno ma attaccando in tanti si va più in difficoltà. Fa fatica in fase difensiva la squadra. Il gol del 2-1 cambia le cose, l’Inter ha preso 3-4 gol simili: cross dalla sinistra gol di Frattesi, gol da sinistra rigore. Ikone? Io lo avrei mandato a destra, invece, Acerbi aspettando un raddoppio che non è mai arrivato gli permette di accentrarsi e segnare un gran gol». Le sue parole a Sky Calcio club.